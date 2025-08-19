Las labores de rescates continúan en India mientras decenas de personas siguen desaparecidas y el mal tiempo complica el acceso a las zonas afectadas.

Los equipos de rescate continúan sus labores, un día después de inundaciones que dejaron al menos 60 víctimas en una aldea del Himalaya, en Cachemira, India.

«Unas 60 personas figuran como muertas» y otras 80 están desaparecidas, declaró Mohamad Irshad, un responsable de los servicios de emergencia.

Torrentes de agua y barro, provocados por fuertes lluvias, arrasaron el jueves la aldea de Chisoti, en el distrito Kishtwar, a unos 200 km de Srinagar, la capital de la parte de Cachemira bajo administración india.

Grandes máquinas fueron enviadas durante la noche para excavar entre los escombros y militares fueron desplegados en refuerzo de los rescatistas presentes.

La aldea Chisoti se encuentra en la ruta de una peregrinación hindú hacia el santuario de Machail Mata. Una gran cocina improvisada, en la que se encontraban más de un centenar de peregrinos cuando se produjo la inundación, fue completamente arrasada, informaron las autoridades.