Inicio / Noticias / Nacionales / Gobierno de Venezuela suspende por 30 días el uso de drones en el territorio nacional

Gobierno de Venezuela suspende por 30 días el uso de drones en el territorio nacional

19 de agosto de 2025 - 4:04 pm Nacionales 97 Vistas

Autoridades nacionales anunciaron la suspensión y prohibición, en todo el espacio geográfico nacional, de la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), por 30 días.

A continuación el comunicado publicado por el Ministerio de Transporte:

“Informamos a nuestro pueblo que, en estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ante el deber del Ejecutivo Nacional de regular y controlar la navegación en el espacio aéreo de aeronaves y objetos no tripulados que se desplacen por el espacio geográfico venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Se dispone, de forma conjunta a los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Defensa, y Economía y Finanzas, la Resolución Conjunta publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.927 de fecha 18 de agosto del presente año.

En la misma, se suspende y prohíbe, en todo el espacio geográfico nacional, la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), sean aeronaves remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos; así como sus partes y componentes, por un lapso de treinta (30) días prorrogables, contados a partir de la publicación de la medida, con excepción a los organismos de seguridad ciudadana y de defensa de la nación.

En este sentido, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), como Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela, y organismo que regula el uso de aeronaves y fiscaliza las actividades de la aeronáutica civil, será el encargado de dar cumplimiento a esta directriz, en coordinación con los órganos de seguridad y defensa del Estado, y podrá resolver aspectos no previstos en la Resolución”.

La información publicada por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte detalla que la medida incluye aeronaves remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos; asi como sus partes y componentes.

Por otro parte, el Instituto Nacional deAeronáutica Civil (INAC), como Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela, y organismo que regula el uso de aeronaves y fiscaliza las actividades de la aeronáutica civil, será el encargado de dar cumplimiento a esta directriz, en coordinación con los órganos de seguridad y defensa del Estado, y podrá resolver aspectos no previstos en la Resolución.

Sitio web desarrollado por umbralweb.com
Producciones Mariano, C.A | J-08516401-4 | 1995 - 2025 © Derechos Reservados