Gobierno de Venezuela suspende por 30 días el uso de drones en el territorio nacional

Autoridades nacionales anunciaron la suspensión y prohibición, en todo el espacio geográfico nacional, de la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), por 30 días.

A continuación el comunicado publicado por el Ministerio de Transporte:

“Informamos a nuestro pueblo que, en estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ante el deber del Ejecutivo Nacional de regular y controlar la navegación en el espacio aéreo de aeronaves y objetos no tripulados que se desplacen por el espacio geográfico venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Se dispone, de forma conjunta a los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Defensa, y Economía y Finanzas, la Resolución Conjunta publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.927 de fecha 18 de agosto del presente año.

En la misma, se suspende y prohíbe, en todo el espacio geográfico nacional, la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), sean aeronaves remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos; así como sus partes y componentes, por un lapso de treinta (30) días prorrogables, contados a partir de la publicación de la medida, con excepción a los organismos de seguridad ciudadana y de defensa de la nación.

En este sentido, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), como Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela, y organismo que regula el uso de aeronaves y fiscaliza las actividades de la aeronáutica civil, será el encargado de dar cumplimiento a esta directriz, en coordinación con los órganos de seguridad y defensa del Estado, y podrá resolver aspectos no previstos en la Resolución”.

La información publicada por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte detalla que la medida incluye aeronaves remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos; asi como sus partes y componentes.

Por otro parte, el Instituto Nacional deAeronáutica Civil (INAC), como Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela, y organismo que regula el uso de aeronaves y fiscaliza las actividades de la aeronáutica civil, será el encargado de dar cumplimiento a esta directriz, en coordinación con los órganos de seguridad y defensa del Estado, y podrá resolver aspectos no previstos en la Resolución.