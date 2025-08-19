Control nutricional es clave contra efectos secundarios en tratamientos oncológicos

Un manejo nutricional adaptado a las necesidades individuales de los pacientes oncológicos es fundamental para reducir los efectos secundarios de los tratamientos y fortalecer el organismo. Esto favorece su recuperación y permite mejorar su calidad de vida.

Algunas reacciones comunes de las terapias que se aplican en estos casos son los problemas alimenticios que incluyen cambios en el apetito, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, sequedad bucal, llagas o dolor en la boca, dificultad para tragar y alteraciones tanto del gusto como del olfato, explicó Ana Emilia Sojo, nutricionista de la Clínica de Prevención del Cáncer (CPC) de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV).

Estas manifestaciones pueden ser temporales, mejorando cuando finalizan los tratamientos, o extenderse por más tiempo. En ambos casos, requieren estrategias nutricionales que ayuden a aliviarlas, indicó la especialista.

El rol de la nutrición personalizada en oncología

“El control nutricional oncológico debe ser individualizado, manteniendo el enfoque en conservar un estado óptimo de salud y minimizar efectos adversos”, destacó la nutricionista.

Para ello es necesario adecuar la dieta a los síntomas específicos, asegurar una hidratación adecuada, priorizar comidas ricas en nutrientes que sean del agrado del paciente, así como, si es necesario, incluir suplementos bajo supervisión médica.

Si bien el manejo debe ser personalizado, generalmente, se recomienda consumir entre cuatro y cinco comidas ligeras al día en lugar de las ingestas copiosas para facilitar la digestión, explicó.

Alimentos a evitar durante el tratamiento del cáncer

Durante los tratamientos oncológicos, existen alimentos que deben evitarse o limitarse porque perjudican la salud. Entre ellos se encuentran los crudos o poco cocidos, que pueden contener bacterias peligrosas para pacientes inmunodeprimidos; al igual que los productos ultraprocesados y altos en azúcar, que no solo tienen un bajo valor nutricional, sino que también debilitan el sistema inmunológico y causan inflamación.

La especialista resaltó que quienes tienen cáncer tampoco deben consumir alimentos fritos y grasos, ya que son difíciles de digerir y pueden empeorar síntomas como náuseas o malestar abdominal.

Igualmente, los pacientes oncológicos deben evitar el exceso de alcohol, que puede afectar la efectividad de los medicamentos, y la cafeína, que podría deshidratar, así como agravar la fatiga, expresó la nutricionista.

Suplementos y su importancia

En cuanto a los suplementos, algunas personas con cáncer pueden requerirlos si tienen problemas para llevar una alimentación que les permita obtener todos los nutrientes esenciales, comentó Sojo. Sin embargo, es esencial consultar primero con el médico tratante, ya que estos elementos pueden interactuar con los tratamientos sistémicos o la radioterapia, y generar el riesgo de sobrecarga hepática o renal si el paciente ya tiene algún deterioro orgánico, aclaró la nutricionista.