Bebidas vegetales: Una elección en ascenso para el bienestar

Este 22 de agosto se celebra el Día de la leche vegetal, productos cuya apariencia y usos culinarios las convierten en sustitutos de la leche animal. Esta jornada busca promover su consumo y destaca la creciente preferencia de los consumidores por alternativas que se ajustan a diversos estilos de vida y necesidades nutricionales.

Esta tendencia refleja una mayor conciencia sobre la alimentación y la búsqueda de opciones versátiles para el día a día. Aunque popularmente se les conoce como “leches vegetales”, el término más preciso es bebida vegetal, resaltando su origen y características únicas, ya que se obtienen a partir de granos y frutos secos, pero no son leche ni derivados lácteos.

Beneficios

Las bebidas vegetales ofrecen un abanico de beneficios que las hacen atractivas. Son inherentemente libres de lactosa, lo que las convierte en una excelente opción para personas con intolerancia o sensibilidad a este componente.

Además, al ser 100 % de origen vegetal, se alinean con dietas vegetarianas, veganas y aquellas que buscan reducir el consumo de productos animales. Su ligereza y capacidad para mezclarse con otros alimentos las hacen ideales para un sinfín de preparaciones.