Realizan mantenimiento al puente Rafael Urdaneta en Maracaibo

Ministro para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, junto al gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, dieron un balance sobre la ejecución de la tercera etapa del proyecto sobre el Lago de Maracaibo.

Este proyecto contempla el reemplazo de las guayas del puente sobre el lago de Maracaibo, esto garantiza seguridad y fortaleza a la obra para el uso de todos los ciudadanos.

Por su parte, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, destacó que se sustituyeron 14 guayas y que todas las organizaciones de infraestructura de Venezuela estarán atentas a los mantenimientos.