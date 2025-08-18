Cavecol reporta crecimiento de 57 % en importaciones y exportaciones desde Táchira a Colombia

En el primer semestre de 2025, el comercio entre el estado Táchira y Colombia ha incrementado. Según Luis Alberto Russián, presidente de la cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (CAVECOL), las importaciones y exportaciones por esta vía crecieron un 57 %.

Russián, destacó que Táchira ha superado a Zulia como el principal punto de intercambio comercial con el país vecino, mientras que las operaciones por el paso de Paraguachón, en Zulia, cayeron un 9 %, el comercio a través de Táchira subió de 111 millones a 180 millones de dólares.

Entre los productos venezolanos más exportados por vía terrestre se encuentran el hierro, el acero, los abonos y el aluminio. De hecho, el transporte terrestre ahora domina el intercambio, representando el 60 % de las exportaciones, a diferencia del pasado, cuando la ruta marítima era la más utilizada. Desde Colombia, los productos más importados son las materias plásticas, los azúcares y los productos de confitería.