Simulador VAR será implementado en partidos de la Liga Futve

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF), a través de su Comisión Nacional de Árbitros, anunció la implementación de un simulador de VAR para los partidos de la liga FUTVE. La intención es que esta tecnología, actualmente utilizada en tres partidos por jornada, se incremente progresivamente.

El simulador tiene como objetivo principal entrenar a los árbitros certificados en la tecnología var y prepararlos para escenarios reales de juego. El equipo arbitral designado para cada encuentro utilizará el simulador como parte de su calentamiento antes del pitazo inicial. Durante la sesión, los réferis revisarán jugadas de compromisos anteriores, analizando todas las cámaras disponibles.

Además, los árbitros practicarán situaciones como el trazado de líneas y el análisis de jugadas previas, en colaboración con el personal de transmisión, técnicos de la Sala Vor y el Quality Manager.

La Federación Venezola de Futbol destaca que esta medida refuerza su compromiso con la profesionalización del arbitraje venezolano y la mejora constante de sus actuaciones. Según la federación, el simulador ofrece a los árbitros herramientas que optimizan la precisión y la velocidad en la toma de decisiones, y ayudará a los árbitros a mantenerse atentos a todos los detalles.