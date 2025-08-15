Ministerio de Hidrocarburos y Pdvsa Gas analizan plan de Coningas para renovar stock de bombonas

José Luis Rodríguez, presidente de la Confederación de la Industria del Gas (CONINGAS), propone a sus afiliados un plan nacional de inversión para repotenciar o renovar el stock de bombonas de gas doméstico.

Señaló que Coningas ha sostenido diferentes acercamientos con todas las instituciones competentes del país en materia de gas.

Subrayó que las conversaciones con el ministerio de Hidrocarburos y Pdvsa Gas “van bastante bien, y estan trabajando directamente en mesa de trabajo con el viceministerio de Hidrocarburos, con el viceministerio de Política Comercial y con la vicepresidencia de Pdvsa Gas.

Piden desde el lado de Coningas un mayor acompañamiento por parte del ministerio porque es complicado para ellos hacer inversiones en equipos nuevos

Aseguró que al tener condiciones y mejores mecanismos para obtener inversiones más dinámicas pudieran tener el acompañamiento de la banca pública también y la banca privada para seguir mejorando”.

El proyecto contempla la fabricación nacional de cilindros de manera conjunta con siderúrgicas locales, la importación y la creación de nuevos talleres reparadores de bombonas.

“Este es un plan que requiere por lo menos dos años”.

Subraya que el plan debe ser bien diseñado para que cubra todas las áreas necesarias y poder concretarlo.

Aprovechó para destacra que debemos crear más conciencia en la manipulación y en el uso consciente y responsable de este servicio.