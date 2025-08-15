Gobernador Reyes Reyes entregó medicamentos a personas vulnerables en la comuna Voces Revolucionarias

El Gobernador del estado Lara, Comandante Luis Reyes Reyes, visitó la Casa Comunal de la comuna Voces Revolucionarias, al oeste de Barquisimeto, donde realizó la entrega medicamentos destinados a 153 pacientes en vulnerabilidad. Esta acción es parte del proyecto ganador en la cuarta Consulta Popular.

Durante su visita, Reyes Reyes enfatizó la importancia de servir al pueblo, recordando las enseñanzas del líder revolucionario Hugo Chávez.

Las comunidades que conforman la comuna Voces Revolucionarias, incluyendo Natividad Alvarado, Vencedores de Ayacucho, San Vicente I, II, III y Teodora de Díaz, entre otras, se beneficiaron directamente de esta importante entrega, que incluyó tratamientos para diabetes, hipertensión, entre otros.

La actividad fue recibida con entusiasmo por los miembros de la comunidad, quienes expresaron su agradecimiento al Gobernador por su constante apoyo a los casos de salud.