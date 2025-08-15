Estiman que producción de cacao aumentó 10 % este 2025

El directivo de la Asociación Nacional de Productores de Cacao de Venezuela, Vicente Petit, estimó que la producción de este rubro aumentó 10 % en comparación al año anterior y que los precios de mercado han «favorecido mucho a los productores».

«El precio desde diciembre del año pasado se ha incrementado de una manera bastante productiva«, dijo.

Resaltó que en el estado Miranda el incremento en la producción de cacao ha sido «significativo».

«El año pasado por esta época no se veía cacao, ahora se está viendo cacao en los intermediarios», acotó.

Petit, indicó que el precio internacional se mantiene entre 7 y 8 dólares el kilogramo, lo que se traduce en unos «siete mil u ocho mil dólares por tonelada».

«Mientras ese precio no baje de los cinco dólares creo que esa rentabilidad para los productores se ha visto bastante satisfecha», agregó.

Por otra parte, mencionó que una de las principales quejas de los productores de cacao es que «no han visto muy efectivo» el apoyo para el control de las enfermedades.