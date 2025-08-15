Continúan labores preventivas en ríos para evitar inundaciones en Mérida

En el municipio Alberto Adriani del estado Mérida continúan los trabajos preventivos en ríos y quebradas para evitar inundaciones en miles de hectáreas de zonas de producción agropecuaria.

El alcalde Lisandro Segura, indicó que las labores son para que las aguas vuelvan a su cauce natural y puedan circular de manera recta, ya que de no realizarse ocasionaría el desborde del río y la inundación de las hectáreas.

Estos trabajos se llevan a cabo en conjunto con trabajadores de Ecosocialismo, la gobernación, empresas privadas y la alcaldía de El Vigía.