Sector hotelero garantiza alojamiento durante temporada vacacional en el país

María Angelina Velásquez, presidenta de la Asociación Venezolana de Hoteles 5 Estrellas (AVECINTEL), aseguró que la institución garantiza suficientes establecimientos de alojamientos y plazas cama para atender la demanda turística nacional e internacional, durante esta temporada vacacional.

Velásquez, anunció que se están ejecutando obras de infraestructura para la creación de nuevos hospedajes en Los Roques, La Guaira, isla de Margarita y en la ciudad de Caracas. Agregó que existen importantes sistemas de inversión que contribuyen a la activación de nuevos complejos hoteleros.

“Nuestro país está abierto a la inversión turística pública y privada. Estamos trabajando para que seamos una gran potencia y que este Motor impulse la economía del país”.

Subrayó que el sector aporta al Producto Interno Bruto (PIB).

“Para nosotros como gremio de alojamiento es muy importante el apoyo que hemos recibido de la ministra Leticia Gómez y el Gobierno Nacional para desarrollar las actividades que tenemos, porque además de recibir a los huéspedes del mundo, somos una importante fuente de empleo”.

Indicó que junto a un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Turismo brindan programas de capacitación y formación, que promueven el excelente servicio de confort.