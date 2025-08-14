Saime: venezolanos en el extranjero podrán autorizar a un familiar directo para retirar pasaporte

Autoridades del Servicio Administrativo de identificación, Migración y Extranjería (SAIME), informaron a todos los venezolanos que tramitaron su pasaporte antes del 28 de julio al 14 de agosto de 2024 que pueden retirar su documento en la sede central del ente identificador, ubicada en la ciudad de Caracas, Venezuela.

En caso de que el titular del pasaporte no pueda regresar al país, tendrá la opción de autorizar a un familiar directo mediante un poder notariado otorgado en el país extranjero.

Además, se reporta que los usuarios a partir del 21 de abril de 2025 pueden gestionar el retiro de su documento.