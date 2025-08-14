Más de 40 mil puestos de trabajo genera el sector franquicias en Venezuela

Más de 44 mil puestos de trabajo genera el sector franquicias en Venezuela según el más reciente censo de Profranquicias.

El sondeo realizado por la Cámara Venezolana de Franquicias –(Profranquicias) reveló que actualmente 74 marcas operan bajo este modelo en Venezuela, representando 2.553 puntos de venta, 62 % corresponden al retail, 23 % gastronomía, 14 % servicios y 1 % social.

Más del 74 % de las marcas se encuentran ubicadas en la región central, el resto se distribuyen en un rango menor en la región occidental, Guayana y en la zona central del país.