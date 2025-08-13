Venezuela conquista cinco trofeos en el Campeonato Internacional de Cálculo en Camboya

La delegación de Aloha Mental Arithmetic de Venezuela destacó al ganar cinco trofeos en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental, celebrado en Camboya. El equipo, compuesto por cinco niños, logró importantes reconocimientos para el país.

El joven Ibrahim Hussein de 8 años, procedente de Valencia, se coronó como campeón mundial, alcanzando el primer lugar en su categoría. Los otros representantes del estado Carabobo también tuvieron una excelente participación: Matías Garcés y Matías Pérez obtuvieron el tercer lugar, mientras que Megan Parra y Mathías Parra se llevaron el segundo puesto.

Aloha Mental Arithmetic es un programa global que enseña a niños de 5 a 13 años a realizar cálculos mentales de manera rápida y precisa, estimulando su desarrollo cognitivo. Tiene presencia en 40 países, la organización celebra un campeonato mundial anual que reúne a más de 250.000 participantes.

En Venezuela, el programa opera desde 2022 con centros en Valencia y Caracas, donde más de 200 niños participan en actividades lúdicas para desarrollar sus habilidades.