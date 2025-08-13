UNEXPO Barquisimeto celebra la graduación de 80 nuevos profesionales

En un emotivo acto de grado celebrado este primero de agosto en el Edificio Central del Vicerrectorado de Barquisimeto de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (UNEXPO), la institución rindió homenaje al Sr. Darío Granados, por ende la promoción XX de Doctores, LXVII de Magíster Scientiarum y LXV de ingenieros llevó con orgullo el nombre de: “En honor y gratitud al Sr. Dario Granados, por su invaluable y altruista dedicación a nuestra Alma Mater”, quien es un trabajador destacado de nuestra institución.

La ceremonia dio inicio con la Firma de Acta por parte de los 80 nuevos profesionales, un paso crucial para formalizar la culminación de sus estudios. En este acto estuvieron presentes las autoridades nacionales y regionales de la UNEXPO, encabezadas por la Vicerrectora Académica, Fraisa Codecido, en representación de la rectora Rita Elena Añez, también estuvo la Vicerrectora Administrativa, Mazra Morales, la Secretaria General, Marlenis Soteldo y el Vicerrector Regional, Amael Castellanos.

El Vicerrector Regional, Amael Castellano, fue quien hizo la imposición de medallas y la Vicerrectora Académica, Fraisa Codecido, realizó la entrega de títulos a cada uno de los graduandos. Este significativo momento, cargado de emoción y orgullo, marcó el fin de una etapa de esfuerzo y dedicación, y el comienzo de nuevas oportunidades para estos talentosos profesionales.

En esta promoción egresan dos Doctores en Ciencias de la Ingeniería Mención Productividad, Luis Vergara, como Summa Cum laude y Edson Rubio, Cum Laude. Como Magíster Scientiarum egresan 11, uno en Ingeniería de Control de Procesos, que fue Luis Camacho, quién obtuvo mención honorífica Summa Cum Laude; Lesbia Bracamonte se graduó como Magíster Scientiarum en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Industrial egresaron 9, de estos Eukarys Hernández y Estefanía Texeira se graduaron como Summa Cum Laude y María Jáuregui y Diana Méndez egresaron como Cum Laude.

De las especialidades de la ingeniería se graduaron: de Metalúrgica (1), Eléctrica (3), Mecánica (8), Electrónica (15), Industrial (20) y Química (20). De estos nuevos profesionales, como Ingenieras Electrónicas con mención honorífica Cum Laude egresaron Vanessa Gamarra y María Celeste Pérez; y de Ingeniería Industrial con mención honorífica Cum Laude se graduaron Nelson Campos y Jesús Henriquez.

Para el cierre de Acto de Grado, la Vicerrectora Académica, Fraisa Codecido, en nombre de la Rectora Rita Elena Añez, ofreció unas palabras dirigidas a los graduandos en las que exaltó sentir mucho orgullo por estar, junto a las autoridades universitarias, en este acto trascendental de grado. Además de felicitarlos por este logro alcanzado, les recomendó continuar siendo perseverantes, resilientes, ingeniosos y con actitud proactiva para continuar alzando éxitos.

“Nos reunimos para celebrar sus logros, y en esta ocasión tan especial lleva un nombre maravilloso. El Señor Dario ha sido un pilar fundamental en el pasar de ustedes por esta universidad, siempre dispuesto a tender la mano, su consejo resuena en la sabiduría de la experiencia, su constancia y compromiso con la institución son un ejemplo tangible de la perseverancia de su arduo y duro trabajo”, destacó.

Esta ceremonia de grado contó con la participación de nuestro Orfeón UNEXPO Barquisimeto, que dirigidos por la profesora Liz Granadillo interpretaron el Himno de Venezuela, el del Estado Lara, el de la UNEXPO y el Gaudeamus Igitur.

Este acto de grado no solo celebra el logro individual de cada uno de los graduandos, sino que también reafirma el papel fundamental de esta casa de estudios en la formación de profesionales altamente calificados para contribuir al desarrollo del país en diversas áreas de la ingeniería.