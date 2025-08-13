Ruta José Gregorio Hernández del Saime se despliega en tres entidades del país

El Saime ha puesto en marcha la ruta José Gregorio Hernández, un operativo especial que busca facilitar el proceso de renovación de la cédula de identidad en varias regiones del país. Desde de este 12 de agosto, el servicio se desplegó en los estados La Guaira, Distrito Capital y Miranda.

La iniciativa está diseñada para atender a aquellos ciudadanos con movilidad reducida que tienen dificultades para acudir a las oficinas del Saime. Mediante unidades móviles, el organismo se acercará a estas personas para que puedan renovar su documento de identidad de manera más cómoda y accesible.

Los requisitos para solicitar este servicio por primera vez son acta de nacimiento, copia de un informe médico, una carta explicativa con la dirección exacta y un número de contacto.

Adicionalmente, el Saime anunció un operativo especial sin cita previa para este sábado 16 de agosto. Esta jornada está dirigida exclusivamente a los venezolanos con números de cédula que estén entre 22 y 32 millones. Durante este día, los ciudadanos podrán acudir a cualquiera de las oficinas del Saime para verificar sus datos y renovar su cédula de identidad sin necesidad de agendar una cita.