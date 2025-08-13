Más de la mitad de Europa y del Mediterráneo afectados por la sequía

Un análisis de los datos del Observatorio Europeo sobre la sequía revela una situación preocupante: más de la mitad de los suelos de Europa y las costas del Mediterráneo se vieron afectados por la sequía en julio, marcando el cuarto mes consecutivo con un impacto tan severo.

Este porcentaje es el más alto registrado para un mes de julio desde que se iniciaron las mediciones en 2012. Además, la sequía ha batido récords mensuales cada mes desde principios de año, superando en 21 puntos la media del periodo 2012-2024.

La situación es especialmente crítica en Europa del este y Los Balcanes. Países como Hungría, donde el suelo en situación de alerta pasó del 9 % en junio al 56 % en julio, Kosovo (del 6 % al 43 %) y Bosnia y Herzegovina (del 1 % al 23 %).

Al este del Mediterráneo, Turquía también enfrenta una sequía persistente que afecta a más del 60 % del país desde marzo, lo que ha provocado un aumento en los incendios.

En Europa occidental, la situación varía. En Francia, el 68 % del suelo sufrió sequía en julio, un incremento significativo con respecto al 44 % de junio. Por su parte, en el Reino Unido, aunque la situación mejora, más de dos tercios del país aún presentan déficit hídrico. España y Portugal se mantienen relativamente a salvo, con bajos índices de sequía del 7 % y 5 % respectivamente.