Consecomercio respalda la ampliación de la conectividad aérea internacional en el país

Representantes del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO) destacan que restablecer y ampliar la conectividad aérea internacional es una necesidad logística y una estrategia clave para revitalizar la economía venezolana, especialmente en el sector comercio y los servicios.

El gremio asegura que cada nueva ruta aérea representa una puerta abierta para el intercambio comercial, la expansión de redes empresariales y la atracción de consumidores y proveedores internacionales.

Consecomercio afirma que la conectividad aérea permite que los negocios locales respiren nuevos aires, aceleren sus operaciones y se integren con mayor fluidez a los mercados globales. Además, fortalece el ecosistema de servicios, que dependen de la movilidad eficiente para crecer y diversificarse.

“Esta conectividad mejora el acceso a mercados internacionales y optimiza la logística empresarial, reduciendo costos y aumentando la competitividad de los productos venezolanos”.

El turismo, como uno de los sectores más beneficiados, se ve impulsado por la interconectividad aérea, que permite a viajeros nacionales e internacionales explorar destinos con mayor facilidad. Esto se traduce en ingresos para hoteles, restaurantes, operadores turísticos y otros negocios vinculados, generando empleo y fortaleciendo las economías locales.