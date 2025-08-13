Clima y falta de higiene son los factores que disparan la parasitosis en Venezuela

Las parasitosis son enfermedades frecuentes en países tropicales como Venezuela, ya que el clima cálido y húmedo favorece el desarrollo de los agentes que las causan. Por esta razón, es importante adoptar medidas preventivas y acudir a una consulta con un profesional de la salud.

La doctora Rosa Khalil, infectóloga e internista del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), explicó que las parasitosis son “infecciones o infestaciones causadas por parásitos que viven dentro o sobre otro organismo, el cual sería el huésped del que van a obtener alimento o refugio, a menudo a expensas de la salud de la persona”.

Según la especialista, las parasitosis más comunes en Venezuela son la Giardiasis (con una prevalencia del 20 % al 40 %) y la Ascariasis (del 10 al 20 %).

La doctora señaló que algunas parasitosis son asintomáticas, mientras que otras presentan síntomas gastrointestinales. Estos pueden ir desde dolores abdominales leves o diarrea, hasta cuadros graves como anemia severa o daño neurológico.

Causas y prevención

La especialista alertó que los factores que aumentan el riesgo de padecer estas afecciones son:

· Clima cálido y húmedo, que favorece la supervivencia de huevos y larvas de los parásitos.

· Eliminación deficiente de excretas.

· Poca educación sanitaria.

· Falta de acceso a agua potable tratada.

· Prácticas culturales, como consumir alimentos mal cocidos o andar descalzo.

· Escasez de programas de desparasitación regulares.

Para prevenir la parasitosis, la doctora Khalil aseguró que es necesario mejorar la higiene personal, como lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular alimentos o de comer, así como también después de ir al baño, de tocar tierra, animales o superficies contaminadas. Se deben mantener las uñas cortas y limpias, al igual que evitar llevarse las manos a la boca.