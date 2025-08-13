Activarán operativos turísticos en Trujillo para temporada vacacional 2025

El estado Trujillo se prepara para recibir a los turistas con un operativo especial durante la temporada vacacional. Esta iniciativa no solo busca dinamizar la economía local y promocionar sus atractivos, sino que también sirve como una preparación previa para los eventos de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández.

Para garantizar el bienestar de los visitantes, las autoridades locales han desplegado un operativo turístico completo. Según la directora de turismo del estado, María Gabriela Albornoz, se han habilitado puntos de información con guías turísticos para recibir a las personas desde su llegada al aeropuerto y a los terminales terrestres, y de igual manera en varios puntos clave de la región.

Entre los lugares destacados se encuentran el icónico santuario en Isnotú, el parque recreacional el Golondrino en el municipio Escuque, ideal para los amantes de la naturaleza, y las hermosas zonas de La Puerta y La Lagunita en el municipio Valera.

Con este despliegue, Trujillo busca consolidarse como un destino turístico que combina la fe, la cultura y la belleza natural, ofreciendo una experiencia completa y organizada para todos los visitantes.