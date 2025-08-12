Venezolano destaca en II edición de Olimpiada Internacional de IA en China

El joven venezolano Axel Hernández Malavé, del Programa Nacional Semilleros Científicos, tuvo una participación destacada en la segunda edición de la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IA) en China.

Durante el evento, Hernández, de 14 años de edad, compitió en seis pruebas que abordaron áreas como la inteligencia artificial, programación, simulación, física, ingeniería y desarrollo de prototipos de robots. Estas pruebas estaban orientadas a resolver necesidades reales de la industria y la manufactura.

La estancia de Hernández en China incluyó interacciones con expertos en IA, lo que contribuirá a fortalecer su formación en los campos de la ciencia y la tecnología. Los participantes también tuvieron la oportunidad de visitar el Centro Internacional de Innovación de Zhongguancun, así como empresas de IA y universidades, para conocer el ecosistema tecnológico del país.

Esta olimpiada internacional reúne a jóvenes talentos de la IA de todo el mundo, promoviendo la competencia, la colaboración y la formación de redes para impulsar el futuro de la inteligencia artificial.

El próximo compromiso será en Eslovenia 2026. El joven venezolano a través de sus redes sociales indicó que se seguirán preparando, van a corregir, “a crecer, porque el sueño es grande y el corazón también”.