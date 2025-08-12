Realizan jornada integral de control del caracol africano en Yaracuy

Un equipo de la fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FUNDACITE Yaracuy) junto con integrantes del preescolar Juan José Landaeta y el ambulatorio Hugo Chávez, realizaron una jornada integral de control y erradicación del caracol gigante africano (lissachatina fulica), con la finalidad de proteger la salud pública y el ecosistema local del estado Yaracuy.

Esta especie invasora, considerada una de las 100 más dañinas del mundo, representa una amenaza para la salud pública al ser portadora de parásitos que causan meningoencefalitis y otras afecciones gastrointestinales, además de generar graves daños a la agroecología al consumir cultivos y desplazar especies nativas.

La jornada abarcó dos fases: capacitación especializada y acción comunitaria. En la primera, se impartió un taller teórico-práctico sobre la biología del molusco, en el que se destacó su alta capacidad reproductiva (entre 600 y tres mil huevos por individuo al año). En este sentido, los participantes aprendieron a manejar protocolos de seguridad, que incluyen el uso de equipos de protección personal (EPP), técnicas de recolección para evitar la dispersión de huevos y mucosidad.