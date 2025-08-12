Pdte. Nicolás Maduro: más temprano que tarde Venezuela recuperará el Esequibo

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que «más temprano que tarde» el país recuperará el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rico en yacimientos y minerales, que disputa con Guyana desde hace más de un siglo.

“El milagro de la recuperación completa del Esequibo lo vamos a ver más temprano que tarde, haga la maniobra que haga la ExxonMobil, el imperialismo y la Corte Internacional (de Justicia, CIJ)”.

El mandatario reiteró que no reconocerá la sentencia del caso que dirime, a petición de Guyana, la CIJ sobre el Esequibo, tal como comunicó este lunes su Gobierno, luego de entregar un nuevo documento a este organismo que contiene, según dijo el Ejecutivo venezolano, la «verdad histórica» de los derechos de la nación petrolera sobre esta zona.