Nueva ola de calor no cesa en el sur de Europa

Las temperaturas han vuelto a dispararse en toda Europa. En Francia, según el pronosticador meteorológico francés ‘Météo France’ el domingo, 42 departamentos se declararon en alerta naranja por calor, y se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo el hoy y el martes.

Según el meteorólogo francés, a partir del lunes, 46 departamentos estarán en alerta naranja, con temperaturas que alcanzarán los 40ºc o más en las zonas más meridionales de Francia, que acaban de sufrir uno de los peores incendios forestales de Francia en los últimos 50 años.

Más al sur, tanto la península como las islas sufren el calor, con 15 comunidades autónomas en alerta, entre ellas las Islas Canarias, donde las temperaturas alcanzaron los 40ºc en gran parte del archipiélago. Al calor se suma la llegada de la calima, un viento cálido y seco que sopla desde el desierto del Sáhara, que reduce la visibilidad y puede causar molestias al respirar.

Por ello, la Agencia de Gestión de Emergencias del gobierno de Canarias ha emitido una prealerta para la isla de Tenerife, que se suma a la alerta roja ya declarada para el domingo.