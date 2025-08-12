Más de 1.000 evacuados en el norte de España por incendios

Más de mil personas fueron evacuadas en el norte de España por incendios forestales impulsados por altas temperaturas y fuertes vientos, indicaron autoridades locales.

Unas 400 personas fueron desplazadas en y alrededor del pueblo Carucedo, y otras 700 de varios pueblos y en el sitio de las médulas, reconocido por la Unesco, una antigua mina de oro de los tiempos romanos, indicaron oficiales locales.

El jefe del gobierno regional de Castilla y León, Alfonso Manueco, dijo que expertos sospechan que varios focos fueron provocados por pirómanos.

“Según apuntan los expertos, varios de ellos podrían ser provocados. Vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio”.

Se desplegaron 60 soldados y 20 vehículos en el área, que se unieron a una amplia operación que incluye aviones y excavadoras.