José Altuve consiguió su jonrón 250 de por vida en las mayores

El pelotero venezolano y estrella de los Astros de Houston, José Altuve, anotó una vez más su nombre en los libros de historia en el triunfo de su equipo 7-1 ante los Yankees de Nueva York.

El criollo conectó su cuadrangular 250 dentro de las grandes ligas y demostrando una vez más que es una de las grandes figuras latinas dentro de la pelota organizada.

Este vuelacercas solitario lo consiguió justamente en la primera entrada por todo el jardín izquierdo para llegar a los 21 jonrones en lo que va de temporada y 250 de por vida.

Altuve, terminó el encuentro de 3-2 con dos imparables, un jonrón, una impulsada, tres carreras anotadas, dos boletos y un ponche para poner su promedio de bateo en 287.

Con este triunfo los astros siguen líderes en la división oeste de la liga americana con marca de 66-52, mientras que Yankees se posicionan en terceros en el este con 62-56.