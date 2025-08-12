Ambientalistas de La Guaira encuentran nueva especie de ave

Ambientalistas de La Guaira han registrado una nueva especie de ave en el pueblo de La Sabana. El hallazgo fue realizado por un grupo de protectores de tortugas marinas que operan en la zona.

Braulio Castillo, miembro del grupo, confirmó el avistamiento de un chicuaco enmascarado (nyctanassa violacea). Este descubrimiento eleva a 170 el número de especies de aves registradas en La Sabana.

Castillo, explicó que el chicuaco enmascarado es una especie de garza que se caracteriza por sus hábitos crepusculares y nocturnos. Se alimenta de peces, crustáceos, insectos y pequeños vertebrados. Aunque es principalmente nocturna, también puede observarse durante el día, escondida entre la vegetación o descansando en los árboles.

El ave se distingue por su patrón de colores blanco y negro en la cabeza, cuerpo gris, y pico, patas y cuello largos. Durante el vuelo, sus patas se extienden más allá de la cola. Este hallazgo representa un descubrimiento significativo para la comunidad, que mantiene un registro de la fauna local.