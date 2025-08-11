Pdte. Canidra: parque automotor tiene un 120 % de crecimiento este año

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes (CANIDRA) y director de Fedeindustria, Diógenes Madriz, señaló que el parque automotor tiene un 120 % de crecimiento durante este año.

Madriz, aseguró que diferentes marcas de vehículos asiáticas, una de ellas la empresa JAC, se han posicionado en el mercado venezolano, «están liderando las ventas precisamente marcas asiáticas».

Comentó que de acuerdos a reportes de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de productos Automotores (FAVENPA), se estima que haya más de 4 millones de automoviles en Venezuela en la actualidad, sin contar los vehículos tipo moto.