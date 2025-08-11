MP ha atendido 3 millones 588 mil 982 casos en jornadas ciudadanas

El Ministerio Público, a través de su programa “El MP va a tu Comunidad”, ha reportado la atención de 3 millones 588 mil 982 casos en jornadas ciudadanas. Esta cifra es el resultado de la labor de atención en la calle y en los despachos fiscales.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el número de jornadas de calle se acerca a las 100 mil en todo el territorio nacional. Estas actividades tienen como objetivo proporcionar asesorías y respuestas a la ciudadanía.

Saab, detalló que, en el marco de estas jornadas, se han atendido a 97 mil 180 personas en distintas comunidades. En un evento reciente en la plaza bolívar del municipio sotillo, estado Anzoátegui, se desplegó un equipo de 23 fiscales y 21 funcionarios administrativos para atender a más de 100 personas.

En dicha jornada, se recibieron 17 denuncias de carácter penal, se agilizaron 42 causas y se ofrecieron 43 orientaciones. Las denuncias recibidas incluyeron casos de apropiación indebida, estafa e invasión.

Adicionalmente, se mencionó la campaña “MP defiende a tu Mascota”. Esta iniciativa ha procesado 1404 casos, con 176 personas imputadas y 168 acusadas.