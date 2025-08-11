Ministerio de Educación anuncia despliegue para buscar jóvenes que están fuera del sistema escolar

El ministerio de Educación ha anunciado un plan de despliegue nacional para identificar y reincorporar a niños y adolescentes que se encuentran fuera del sistema escolar. El objetivo es garantizar su regreso a las aulas para el próximo año escolar, que inicia el 15 de septiembre.

Según la información difundida, el plan se ejecutará en varias fases:

11 al 16 de agosto: conformación de equipos y diagnóstico comunitario.

18 al 30 de agosto: proceso de inscripción de los jóvenes identificados en las instituciones educativas.

Además de este plan, el ministerio ha señalado que el programa de rehabilitación escolar continuará durante el periodo vacacional. Se estima que más de 300 escuelas y liceos en todo el país serán intervenidos para mejorar sus instalaciones, con el fin de asegurar que estén en condiciones óptimas para el inicio de clases.