Cavecom-e estima crecimiento de 100 % en comercio electrónico del país para fin de año

El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (CAVECOM-e), Richard Ujueta, ha proyectado un crecimiento del 100 % en el sector para el cierre del año 2025.

Ujueta, señaló que la inteligencia artificial (IA) ha tenido un papel clave en este desarrollo. Según sus datos, ocho de cada diez empresas formales de comercio electrónico están utilizando herramientas de ia para sus estrategias de promoción, ventas y seguimiento

Además, Ujueta destacó que las empresas venezolanas están implementando la ia en la atención al cliente. En el ámbito del comercio social, a través de redes sociales, y en el sector informal, se estima que cuatro de cada diez empresas ya han comenzado a integrar agentes de inteligencia artificial en sus operaciones.

El presidente de CAVECOM-e también resaltó la creciente incorporación de sectores como el turismo y la salud a la economía digital del país.