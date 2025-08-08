En Ghana: un accidente de un helicóptero militar deja al menos ocho muertos

A última hora de este miércoles, un helicóptero militar se estrelló en Ghana dejando un total de ocho víctimas mortales, entre ellos el ministro de Defensa del país, Edward Omane Boamah y el ministro de Medio Ambiente, Ibrahim Murtala Muhammed.

El accidente, calificado como “tragedia nacional” por el gobierno nacional, fue una de las peores catástrofes aéreas ocurridas en Ghana en más de una década.

El ejército del país declaró que el helicóptero despegó de la capital, Accra, y se dirigía hacia el noroeste, a la zona minera Obuasi, pero poco después de entrar en la zona, en la región Ashtani, la aeronave desapareció del radar y sus restos fueron localizados más tarde.

Según el ejército, aún se desconocen las causas del accidente y se ha puesto en marcha una investigación.

Cabe resaltar que Ghana es uno de los países africanos con mayor índice de seguridad aérea, la última catástrofe aérea del país ocurrió en 2014, cuando tres personas murieron en un accidente de helicóptero frente a la costa ghanesa; mientras que en 2012, un avión de carga se salió de la pista en Accra y se estrelló contra un autobús lleno de pasajeros, en el que 10 personas perdieron la vida.