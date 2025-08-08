Advierten de los peligros de pasar más de 10 horas al día en internet

Se ha preguntado cuanto tiempo pasa en internet? Para muchas personas es mucho más de lo que piensan, en promedio un adulto invierte unas 10 horas de su día. De ese tiempo pasa más de cinco horas navegando por internet, leyendo correos electrónicos, jugando videojuegos, pagando facturas e incluso trabajando. Las otras cinco horas las usa para ver películas o series por streaming.

De esto más de la mitad prefiere transmitir programas o películas en su televisor, mientras que el 40 % prefiere utilizar sus celulares y computadoras.

Pasar más de 10 horas diarias en internet puede desdibujar la línea entre productividad y consumo pasivo cuando le dedicamos tantas horas a las pantallas. Además, está demostrado que afecta a la concentración, la postura, el sueño y los hábitos sociales.

Esto dice algo sobre el papel que la tecnología juega en nuestras vidas ya sea que estemos trabajando, comprando, relajándonos o manteniéndonos conectados el mundo digital ahora molde como invertimos nuestro tiempo y energía también.