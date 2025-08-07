Según expertos: cuidado de manglares es vital para combatir cambio climático y futuras inundaciones

La bióloga Marina Luz Sánchez enfatizó la importancia de la restauración de los manglares, considerándolos ecosistemas cruciales en la lucha contra el cambio climático.

Sánchez, explica que gracias a su estructura de raíces, los manglares son sumideros de carbono muy eficientes, un factor clave para mitigar los efectos del cambio climático y prevenir inundaciones. Según la experta, los manglares ofrecen una protección superior a la de los bosques, gracias a un desarrollo evolutivo que les permite tener un nivel de prevención de crecidas de agua más sofisticado.

En Venezuela, las principales amenazas para estos ecosistemas son el maltrato de las tierras que los conforman y la interrupción de los flujos de agua, a menudo causada por construcciones.

La preservación de los manglares no solo es fundamental para el medio ambiente, sino también para la seguridad de las comunidades frente a eventos climáticos extremos.