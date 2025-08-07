¿Qué hacer en caso de presentarse urgencias y emergencias?

La rapidez y el conocimiento de cómo actuar son cruciales en cualquier situación de salud crítica para evitar complicaciones o salvar una vida.

El doctor Tomás León, médico general y ocupacional del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), subraya la importancia de buscar ayuda profesional en caso de presentar algún tipo de malestar físico, porque solo un experto puede determinar la gravedad de la situación e indicar el método de tratamiento adecuado.

Una evaluación a tiempo permitiría tratar apropiadamente: emergencias, que representan un riesgo de fallecimiento, o urgencias, que ameritan solución oportuna pero no comprometen la vida, así como cualquier otro evento que perjudique el bienestar, enfatizó el especialista en medicina general y ocupacional.

Algunos síntomas y signos que deben consultarse oportunamente con un profesional son dolores corporales intensos, al igual que fiebre alta que no mejora, mencionó el doctor León.