Ministerio Público activó nuevos canales para denunciar maltrato animal en Venezuela

El Ministerio Público de Venezuela ha puesto en marcha nuevos canales para que los ciudadanos puedan denunciar casos de maltrato animal en todo el territorio nacional, en respuesta a una creciente demanda social por la protección de las mascotas y animales vulnerables,

Esta iniciativa fue anunciada a través de las redes sociales del organismo, bajo la dirección del Fiscal general, Tarek William Saab, y busca fortalecer la protección animal.

Ahora, los ciudadanos tienen varias opciones para presentar sus denuncias: pueden hacerlo de forma presencial en las Oficinas de Atención a la Víctima y en las fiscalías de cada Estado, o también pueden comunicarse a través de la línea telefónica gratuita 0800-FISCA-00.

El Ministerio Público también ha habilitado sus canales digitales para recibir denuncias, facilitando así el proceso para quienes prefieren la vía en línea.