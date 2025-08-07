En Mérida: autoridades de Corpoelec inauguraron parque de energía solar

Autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional en el municipio Alberto Adriani del estado Mérida informaron la instalación del parque de energía solar más grande del país.

La gerente territorial de Corpoelec, Marielys Saspa, destacó el aporte de este parque de energía solar y explicó que han avanzado satisfactoriamente en la instalación de esta granja solar que será en este momento la más grande de Venezuela, con 52.8 megavatios.

La granja está diseñada para mejorar el sistema eléctrico regional y abastecer directamente al Estado y la región suroccidental, es la cuarta granja que se construye en la ciudad, entre la del Llano de Anís y Bubuquí, contando este último con más de 1.200 paneles solares que atienden en conjunto alrededor de 3.200 familias.