Nicolás Claveau debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno

El venezolano Nicolás Claveau-Laviolette tuvo este martes su primera aparición en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, en la prueba de sprint clásico del esquí de fondo, disciplina con la que dio inicio a su calendario competitivo en la cita olímpica.

El joven deportista completó el recorrido de 1,5 kilómetros en 3 minutos y 47,29 segundos, registro que le permitió ubicarse en la posición 88 de la tabla general. Con ese resultado, claveau se consolidó además como uno de los participantes más jóvenes del evento, siendo el tercero de menor edad en toda la competencia.

El oriundo de Lechería, estado Anzoátegui, se convirtió en el sexto representante venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno y en el primero del país en competir específicamente en la modalidad de esquí de fondo, marcando un nuevo capítulo para el deporte nacional.

La agenda de Claveau continuará este viernes, cuando está prevista la competencia de esquí de fondo en la distancia de 10 kilómetros, evento que se disputará en el Tesero Cross-Country Stadium.