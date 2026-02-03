Navegantes del Magallanes conquistó su título 14 en la LVBP

Navegantes del Magallanes completó la misión que, en algún momento, ya lejano a esta altura, parecía la conquista del título al derrotar a Caribes de Anzoátegui en el sexto juego de la final del béisbol venezolano.

Los turcos le bajaron el martillo a una serie que dominaron de principio a fin y lo hicieron de manera autoritaria con una paliza de 14-6 en el Alfonso «chico» Carrasquel de Puerto La Cruz que les permitió obtener el trofeo 14 de su historia.

De esta manera, la novena eléctrica regresó al trono de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) después de aquella consagración de hace tres temporadas, justamente ante los orientales, para convertirse en el representante que tendrá Venezuela en la venidera Serie de Las Américas Gran Caracas 2026.

El último triunfo de Magallanes como campeones fue en la temporada 2021-2022.