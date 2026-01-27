Adrián Almeida reforzará al Magallanes para la final de la LVBP

El lanzador zurdo de los Cardenales de Lara se sumará a la Nave turca como refuerzo en sustitución de José Torres, quien sufrió una lesión que le impedirá disputar la gran final contra Caribes de Anzoátegui.

Almeida fue el mejor abridor de los Pájaros Rojos en el Round Robin, instancia donde obtuvo dos victorias y ninguna derrota, de efectividad, abrió cuatro de cinco juegos con Cardenales, dos de ellos ante Caribes con balance de 1-0 en 6.1 capítulos, nueve indiscutibles, tres carreras -limpias- y cinco ponches. En total, en este Round Robin el zurdo tuvo forja de 2-0 con 2.95 de efectividad en 18.1 episodios de 19 hits, sin jonrones, seis rayitas -limpias-, 17 ponches, seis boletos y WHIP de 1.20.