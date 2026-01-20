La Vinotinto formará parte de la FIFA Series 2026

La selección nacional de Venezuela retomará la acción en la ventana internacional de marzo tras confirmarse su incorporación a la segunda edición de la FIFA Series 2026. El conjunto criollo fue asignado a uno de los 12 grupos que integran el torneo, donde se medirá ante sus similares de Gabón, Trinidad y Tobago y la escuadra anfitriona, Uzbekistán.

Aunque el cronograma de los encuentros todavía no ha sido definido oficialmente, el esquema de la competición establece que cada país afrontará dos compromisos entre el 23 y el 31 de marzo.

“La FIFA Series 2026 enfrenta a selecciones con perfiles competitivos muy diversos, acorde con su enfoque orientado al desarrollo”, destacó el ente universal en un comunicado oficial.

Este evento “ofrece a las selecciones oportunidades de competir entre confederaciones sin añadir partidos al calendario internacional, a la vez que fomenta el progreso técnico, el desarrollo organizativo y el intercambio global”, agrega la nota oficial.

En esta edición, que reúne a un total de 48 participantes de todo el mundo, también verán acción selecciones ya clasificadas al Mundial 2026 como Australia, Cabo Verde, Curazao y Nueva Zelanda. Por parte de la Conmebol, solo Venezuela y Chile formarán parte de este despliegue internacional.