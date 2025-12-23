Al menos una persona ha fallecido debido a intensas lluvias que afectan a California

Un río atmosférico que afecta al norte del estado se ha cobrado su primera víctima mortal en Redding, una ciudad cercana a la capital de California, Sacramento, donde los bomberos y la policía han realizado decenas de rescates acuáticos por las inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional ha declarado este lunes en un comunicado que «se esperan inundaciones en zonas urbanas y arroyos debido a las fuertes lluvias» en el área de la Bahía.

Se pronostican tormentas hasta Navidad, lo que probablemente provocará más inundaciones en algunas zonas ya afectadas por las lluvias a medida que aumente la acumulación de agua.

La Patrulla de Caminos de California ha advertido sobre condiciones de viaje peligrosas en todo el estado para la Nochebuena.