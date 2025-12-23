Inicio / Noticias / Internacional / Al menos una persona ha fallecido debido a intensas lluvias que afectan a California

Al menos una persona ha fallecido debido a intensas lluvias que afectan a California

23 de diciembre de 2025 - 11:34 am Internacional 79 Vistas

Un río atmosférico que afecta al norte del estado se ha cobrado su primera víctima mortal en Redding, una ciudad cercana a la capital de California, Sacramento, donde los bomberos y la policía han realizado decenas de rescates acuáticos por las inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional ha declarado este lunes en un comunicado que «se esperan inundaciones en zonas urbanas y arroyos debido a las fuertes lluvias» en el área de la Bahía.

Se pronostican tormentas hasta Navidad, lo que probablemente provocará más inundaciones en algunas zonas ya afectadas por las lluvias a medida que aumente la acumulación de agua.

La Patrulla de Caminos de California ha advertido sobre condiciones de viaje peligrosas en todo el estado para la Nochebuena.

Sitio web desarrollado por umbralweb.com
Producciones Mariano, C.A | J-08516401-4 | 1995 - 2025 © Derechos Reservados