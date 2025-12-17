El estadounidense de 38 años se despidió del boxeo después de convertirse en el único boxeador en la era de los cuatro cinturones en ser campeón indiscutido en tres categorías de peso, al vencer a Canelo Álvarez por el campeonato de peso supermediano el pasado mes de septiembre.

El campeón de cinco divisiones le dice adiós a los guantes dejando un registro invicto de 42 victorias, de las cuales 31 fueron por vía nocaut.

“No tengo nada más que demostrar”, publicó Crawford en sus redes sociales, medio por donde anunció su retirada del deporte. Además, añadió que ha hecho las paces con lo que viene: “Le di a este deporte cada aliento que tenía. Cada cicatriz, cada triunfo, cada gramo de mi corazón… y ahora es el momento. Gracias”.