Cardenales vapuleó a las Águilas y sueña con el liderato

Nuevamente, los Pájaros Rojos dieron muestra de su poderío ofensivo al propinarle una paliza a las Águilas del Zulia por 13 carreras por 6 en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

A pesar de iniciar abajo en el marcador desde el primer inning, los dirigidos por César Izturis reaccionaron a fuerza de jonrones en una noche llena de carreras, donde Ildemaro Vargas se fue de 5-4 con un cuadrangular, doble, tres carreras impulsadas y dos anotadas, números que le acreditaron el MVP del compromiso.

El abridor Max Castillo tuvo una buena labor de cinco innings completos, permitiendo dos carreras, cinco hits y abanicando a tres toleteros. Finalmente, el derecho fue el ganador del juego (1-3) y la derrota recayó en José Dávila (2-3).