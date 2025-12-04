El Salto Ángel fue incluido entre los 71 destinos más bellos de Condé Nast Traveler

El Salto Ángel fue seleccionado como uno de los 71 lugares más hermosos del mundo, según la revista internacional Condé Nast Traveler en su reciente actualización editorial. Esta inclusión reafirma la posición de Venezuela en el mapa turístico global y celebra la majestuosidad del Parque Nacional Canaima.

La revista resalta a la catarata junto a otros íconos naturales de renombre y destaca su imponente presencia como una maravilla geológica digna de admiración mundial. El equipo editorial basó su criterio de selección en la espectacularidad visual y la pureza del entorno natural de cada destino.

Para Condé Nast, el Kerepakupai Vená, la cascada ininterrumpida más alta del planeta, con sus 979 metros de caída desde el Auyantepuy, representa una experiencia visual sin paralelo y una conexión profunda con la naturaleza primitiva. La reseña enfatiza la atmósfera prehistórica del lugar y define su visita como una aventura transformadora para cualquier viajero en busca de paisajes sublimes.

Este reconocimiento internacional honra la biodiversidad de la región y el legado histórico de estas formaciones rocosas, clasificada como una maravilla natural del mundo. Ubicada en el municipio Gran Sabana, esa zona cuenta además con 17 rutas validadas por el ministerio del poder popular para el Turismo que muestran un abanico de oportunidades para el disfrute y la recreación.

Es así como la ministra Leticia Gómez, integra activamente a las comunidades locales en la gestión turística y de esta manera reafirma su compromiso con el turismo sostenible y al mismo tiempo promueve la participación del poder popular en la creación de experiencias para los visitantes.