Campeonato Nacional Cadete Junior reunirá a 186 ajedrecistas de todo el país en Mérida

Mérida se convertirá en sede del Campeonato Nacional Cadete Junior 2025, evento que reúne a 186 ajedrecistas provenientes de todos los rincones del país.

Desde este miércoles 19 y hasta el domingo 23 de noviembre, se realizará esta competencia que no solo define campeones, sino también el futuro de la selección nacional. Los tres primeros lugares de cada categoría obtendrán el derecho de representar a Venezuela en los torneos suramericano y panamericano, según corresponda.

El evento cuenta con el aval de la Federación Venezolana de Ajedrez, presidida por el señor Hugo Martínez, acompañado por el Secretario General José Gregorio Ramírez y la gran maestra Saray Sánchez, quienes han respaldado con entusiasmo esta cita deportiva que fortalece el semillero nacional.

La jornada incluye partidas en distintas categorías por edad, bajo reglamento FIDE, y se espera una asistencia activa de entrenadores, familiares y aficionados que acompañan el desarrollo de cada ronda. Además, se han previsto espacios de convivencia y actividades culturales para enriquecer la experiencia de los participantes.