Venezuela es campeona de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe

Los representantes venezolanos hicieron gala de inmejorables condiciones físicas y mentales en cada presentación sobre el terreno de juego para convertirse en los campeones absolutos de esta nueva edición de los Juegos Escolares CAC, Córdoba 2025. El país cerró su participación con un impresionante total de 199 preseas en el medallero final, distribuidas de la siguiente manera:

103 medallas de oro

56 medallas de plata

40 medallas de bronce

Esta proeza alcanzada en córdoba 2025 no solo es un hito deportivo, sino que también reafirma a Venezuela como una potencia en formación y proyecta un futuro notablemente prometedor para el deporte nacional.

Venezuela se apoderó del título en los siguientes deportes: ajedrez, judo, karate do, levantamiento de pesas, natación, también la ganó Venezuela sobrada, con 27 doradas.

Tenis de mesa, boxeo lo ganó Nicaragua con 6 doradas, 2 de plata y 2 de bronce, para 10 medallas, segundo quedó Colombia con 5-2 y 6 para 13 y tercero Venezuela con 3-5 y 4 para 12 medallas en total.

El karate do lo dominó Venezuela con 6 de oro, 1 de plata y 5 de bronce para 12 medallas en total segundo fue México con 4-4 y 6 para 14 y tercero Colombia con 3-4-3 para 10.

El voleibol se lo llevó México con 1 dorada y una de plata para 2 medallas, segundo quedó Venezuela con 1 de oro y 1 de plata para 2 en total y tercero Colombia con plata y bronce.

El seleccionado nacional masculino de baloncesto 3×3 conquistó la medalla de oro al derrotar en el partido final al imponerse a Nicaragua con sólido marcador de 21 puntos por 11.

En total los venezolanos se adueñaron del oro al obtener 5 triunfos en igual número de salidas a la cancha.