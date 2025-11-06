Eduardo Pérez ya no será el mánager de Navegantes del Magallanes

Los Navegantes del Magallanes anunciaron la desvinculación con Eduardo Pérez como mánager del equipo “por mutuo acuerdo”, apuntó la organización en un comunicado, el anuncio se dio un par de horas después de la derrota 10-4 contra los Bravos de Margarita, que concretó la barrida en la serie de dos encuentros en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Tras el resultado, el Magallanes encadenó su tercera derrota y dejó su récord en 5-11, en el último lugar de la tabla de clasificación, a 2.5 juegos del Play In y a 5.5 encuentros del liderato.

“Estamos muy agradecidos con Eduardo por todo su aporte, por su caballerosidad y por su profesionalismo”, dijo Federico Rojas, gerente deportivo de los Navegantes, al departamento de prensa del club, sobre el primer estratega que deja su cargo este certamen. “Fue una persona genuina que se entregó al cien por ciento con el Magallanes”.

Con Eduardo Pérez como piloto, los Navegantes dejaron balance de 34-38 en ronda eliminatoria, contando la temporada anterior y la actual. Mientras que, en el Round Robin de la pasada campaña terminaron con foja de 6-10, en el regreso a la postemporada de los filibusteros, luego de una zafra de ausencia.

Los demás miembros del cuerpo técnico se mantendrán en sus cargos. Darwin Marrero como coach de pitcheo, Ender Chávez como coach de bateo, Endy Chávez en la primera base, Ramón Borrego en la tercera base, Roberto Espinoza como coach de calidad, Clemente Álvarez como coach de receptores y Miguel Socolovich como coach de bullpen.