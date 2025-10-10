El desafío de proteger la salud mental en tiempos de estrés

El bienestar mental es una necesidad urgente, especialmente ante el creciente impacto del estrés crónico que se vive tanto en Venezuela, como a nivel global. La ausencia de salud mental puede derivar en serios padecimientos como la depresión y los trastornos de ansiedad.

En este sentido, según un estudio realizado por la compañía de estudios de mercados Ipsos, en 31 países, reveló que el 62 % de los encuestados sintió estrés hasta el punto de afectar su vida diaria en el último año. Además, el 39 % tuvo que ausentarse del trabajo por esta causa. Estos datos reflejan la prevalencia de los trastornos de ansiedad, que afectaron al 4.4 % de la población mundial en 2021.

Acerca de esta situación, cada 10 de octubre, la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental –establecida por la Federación Mundial para la Salud Mental y respaldada por la Organización Mundial de la Salud– nos recuerda la importancia de visibilizar los trastornos mentales y luchar contra el estigma. Bajo el lema de 2025 “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”, se hace un llamado directo para visibilizar y entender que la ausencia de bienestar mental deteriora nuestra calidad de vida, afectando las relaciones, el trabajo y la salud física.

Al respecto, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) se compromete con esta realidad ofreciendo un apoyo integral. Une fortalezas con su aliado, el grupo En Persona y profesionales médicos para facilitar la accesibilidad no solo a la orientación experta, sino que también dispone de herramientas de diagnóstico innovadoras, como el Perfil de Salud Mental, para un tratamiento individual adecuado.

Estrés, ansiedad y depresión

El lema de este año subraya que la vulnerabilidad ante el estrés crónico es un riesgo compartido que puede desencadenar graves padecimientos. El cuerpo no está biológicamente preparado para vivir en un estado de alerta constante, y la prolongación de esta tensión, común en la vida diaria actual, fácilmente deriva en trastornos de ansiedad y depresión.

Como explica Karina Paredes, máster en Psicología y directora del grupo En Persona del GMSP, los trastornos de ansiedad derivan de la preocupación permanente sobre el futuro inmediato, lo que puede conducir a la depresión, la cual es mucho más que una simple tristeza; es un estado persistente que: “altera la percepción de la persona sobre su valor, su espacio en la sociedad, su papel en la familia, entre otros aspectos”.

Para la especialista, ambas patologías son desafíos que exigen una atención profesional especializada y urgente, acompañada de un entorno afectivo y familiar sólido.

Recomendaciones prácticas para el bienestar mental

Defender nuestra salud mental comienza con el autocuidado emocional y el uso de estrategias conscientes. La experta Karina Paredes y el equipo del GMSP recomiendan las siguientes pautas para conservar y mantener el bienestar mental pese a todas las presiones de la vida diaria:

· Mantener una rutina: Establecer un horario diario proporciona estructura y reduce el estrés percibido.

· Buscar apoyo: Conversar con amigos, familiares o un terapeuta brinda un sistema de soporte esencial.

· Practicar la autoayuda: Implementar técnicas como la meditación, la escritura de un diario y tener hobbies favorece la regulación emocional.

· Estilo de vida saludable: Ejercitarse regularmente o practicar alguna actividad física, seguir una dieta balanceada y tener una buena higiene del sueño mejoran los síntomas y fortalece la resiliencia.